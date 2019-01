Pedro & Progressivu in 10 brani

Sabato 12 gennaio al Fabrique di Milano c’è Balera Favela & Friends che non è un evento ma L’evento.

In pratica, tutte le realtà che ruotano attorno al progetto multiculturale Balera Favela si uniscono come in una grande famiglia per una notte imperdibile all’insegna del ballo e di esotiche esplorazioni.

Tra gli ospiti ci saranno gli italiani Populous e Lorenzo BITW, Pedro & Progressivu ma anche i Mitoka Samba e i ballerini vogue di Bballroom.

Abbiamo chiesto ai lisbonesi Pedro & Progressivu, tra i fautori della rivoluzione elettronica portoghese, di raccontarsi in dieci brani.