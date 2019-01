Abbiamo ospitato in anteprima entrambi gli EP di Mulai (Something For Someone e Glue), per questo, ora che sta per arrivare il debut album ci sentiamo non poco emozionati.

HD Dreams arriva venerdì 18 gennaio e fa riferimento a sogni innaturali e digitali attraverso un’elettronica raffinata e distesa di scuola Warp.

Bevine un sorso qui e poi scopri quali sono gli album che hanno influenzato Mulai nella produzione del disco.