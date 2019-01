Chi è Beabadoobee

Ok che il nome è uno scioglilingua a prova di dislessia però tu allenati a dirlo così poi stai disinvolto quando ne parlerai con gli amici.

Beabadoobee è un’artista DIY che alla fine dello scorso anno ha pubblicato il suo primo EP dal titolo Patched Up con la label dei 1975, Dirty Hit: sette tracce di puro songwriting con una voce cristallina in primo piano che ti mette addosso un’incredibile sensazione di pace.

Coffee è il singolo che ha fatto da gancio al primo contratto con l’etichetta perché, uploadato da un fan su YouTube, ha raggiunto in pochi mesi più di 300.000 views.

E il ritornello è una delle cose più dolci che vorresti sentirti dire al mattino per uscire dal letto:

and i’ll make a cup of coffee

with the right amount of sugar

how you like it

Bea Kristi funziona perché ha un’estetica ingenua e ingenuamente affascinante, a tratti buffa e per questo naturale. Se ne sta nella sua camera a scrivere musica tra i poster dei Beatles e Timothée Chalamet in un mondo che sembra uscito da un film di Wes Anderson.

Lei è totalmente a suo agio e vuole che lo sia anche tu.