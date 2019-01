Le ultime uscite Asian Fake ti confermano che il 2019 sarà molto caldo

Asian Fake è la giovane etichetta milanese fondata da Filippo Palazzo che forse conoscete perché è anche la label dei Coma_Cose e Ketama126.

La sua è una parabola decisamente in ascesa perché proprio negli ultimi mesi ha lanciato delle bombe interessanti nel panorama italiano, costruendosi così una sua precisa identità.

Nelle info a corredo del profilo social si legge infatti: “La sua missione è la battaglia contro quell’omologazione che cerca di coprire sotto un manto opprimente la bellezza e la diversità del nostro paesaggio culturale. La musica è stata scelta come tramite per comunicare un proposito: squarciare quel manto così da liberare lo sguardo verso la vastità di un Universo inesplorato, ma raggiungibile.”

Quell’universo è fatto di una serie di proposte che, ne siamo convinti, squarceranno il 2019.

Tra le ultime uscite c’è quella del nuovo collettivo romano DARRN (due producer, un cantante e un grafico) che lo scorso venerdì ha pubblicato il singolo YODEL, unendo sonorità elettroniche e strumenti analogici per un esordio che fa drizzare subito le antennine.

Oggi è uscito, invece, GIORNATE VUOTE (feat. Gemitaiz) il nuovo singolo di FRENETIK&ORANG3 che anticipa l’album ZEROSEI, fuori il 1° febbraio. I due hanno contribuito con le loro produzioni al successo di artisti come Coez, Salmo, Gemitaiz e Carl Brave X Franco126 e ora sono pronti a rendere ancor più bollente la scena romana con un proprio prodotto.

Noi abbiamo già ascoltato l’album in anteprima e vi assicuriamo che spacca.

Non ha bisogno di presentazioni Ketama126 che la scorsa settimana ha pubblicato un nuovo video per Rehab, title track dell’album uscito a maggio 2018.

Lui fa schifo e lo sa ma noi piace da fare schifo.

A breve partirà il tour di un’altra gemma del roster Asian Fake. Parliamo di Venerus che, dopo aver esordito con l’EP A che punto è la notte, è pronto a partire per l’Italia e portare in giro tutto il suo talento.

Andrea ha di recente collaborato anche con Gemitaiz e Franco126 sulla traccia Senza di me, dall’album QVC8

Ma Venerus non è l’unico del pianeta Asian Fake che Gemitaiz ha scelto per i feat. del suo ultimo album: ci sono il già citato Ketama126 sulla traccia Bad Boys e Martina May per Work.

Alla fine dello scorso anno è uscito anche CXXVI, il primo singolo di Drone126 (Adrian de Carolis), il producer di riferimento della Love Gang (Ketama126, Pretty Solero, Ugo Borghetti Asp126 e Franco126). Si tratta della prima posse track del collettivo che, a detta loro, esprime la profonda intesa tra tutti i suoi membri.

Non sappiamo per ora se è solo un episodio o se ci sarà l’album.

Debutto in grande stile l’hanno fatto alla fine dello scorso anno i Sorrowland con l’EP Buone Maniere per giovani predatori. Il collettivo formato da Osore, Gino Tremila e Giovanni Vipra si spinge oltre i confini della trap canonica orientandosi verso uno scenario tutto nuovo fatto di fascino e angoscia.

Queste sono le premesse di Asian Fake e ora hai tutti gli elementi per capire che sarà un 2019 molto caldo.