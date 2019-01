Assume Form è il nuovo album di James Blake, anticipato proprio ieri dal singolo in feat. con Metro Boomin e Travis Scott, Mile High.

Come annunciato precedentemente, il quarto album di Blake (dopo The Colour in Anything del 2016) è fitto di collaborazioni: c’è quella con Rosalía di cui avevamo avuto un assaggio qui, ma si leggono anche i nomi di Moses Sumney e André 3000, oltre ai già citati Travis Scott e Metro Boomin.

È il momento di ascoltarlo tutto, finalmente. Non dimenticate i fazzoletti.