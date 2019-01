I brani e gli album più venduti in Italia questa settimana

Nella top 10 FIMI degli album più venduti in Italia aggiornata al 17 gennaio, la prima posizione è occupata da Playlist di Salmo, seguito da Atlantico di Mengoni e Peter Pan di Ultimo, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Per i brani, invece, debutta al primo posto il nuovo singolo di Coez, È sempre bello.

Qui sotto le classifiche dei primi dieci album e singoli più venduti in Italia questa settimana.

Top 10 FIMI Album 17 gennaio

1. Playlist – Salmo

2. Atlantico – Marco Mengoni

3. Peter Pan – Ultimo

4. Bohemian Rhapsdoy (colonna sonora) – Queen

5. Platinum Collection – Queen

6. Rockstar Popstar Edition – Sfera Ebbasta

7. Il ballo della vita – Maneskin

8. 20 – Capo Plaza

9. Pianeti – Ultimo

10. Don Vacca Corleone – Vacca

Top 10 FIMI Singoli 17 gennaio

1. È sempre bello – Coez

2. Il cielo nella stanza – Salmo (feat. NSTASIA)

3. Calma (remix) – Pedro Capò (feat. Farruko)

4. Holding Out For You – Fedez (feat. Zara Larrson)

5. Hola (I Say) – Marco Mengoni (feat. Tom Walker)

6. Torna a casa – Maneskin

7. Luci d’America – Ligabue

8. Se piovesse il tuo nome – Elisa

9. La fine del mondo – Anastasio

10. 90min – Salmo