Que lindo Che Lingo

Lo scorso fine settimana è uscito Sensitive EP, nuovo progetto del rapper britannico Che Lingo.

I sette brani che lo compongono sono una fenomenologia dell’innamoramento di cui Che Lingo attraversa tutte le fasi, dall’infatuazione alla totale perdita di controllo, alternando registri diversi: c’è il rap melodico, un R&B vibrante che si fonde con il jazz e il grime.

Lui mette a nudo la sua vulnerabilità e anche una peculiare capacità di fondere il soul classico con un lirismo più moderno.

Nella tracklist si leggono due nomi importanti come Mick Jenkins, che ha collaborato al singolo No Sidekicks, e Like (producer di Kendrick Lamar, Anderson .Paak e Mac Miller) che ha prodotto Feet Your Feelings, la traccia d’apertura dell’Ep.

Che Lingo spaccava già nel 2017, come puoi vedere in questa performance x Colors Show, ma in questo nuovo EP il suo sound si è addolcito, quelle barre rap sono più sensibili e ascoltarlo è un vero piacere.