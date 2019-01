Toro y Moi ha pubblicato un nuovo mixtape su Dropbox

Una scelta bizzarra quella di Chaz Bear aka Toro y Moi che, ad appena tre giorni dall’uscita del nuovo album Outer Peace, ha pubblicizzato sul suo profilo Instagram l’uscita di un mixtape scaricabile gratuitamente dalla piattaforma cloud Dropbox.

Che sia un sincero spin off del nuovo album o una generosa trovata pubblicitaria per spacciare dei pezzi accantonati come potrebbe suggerire il titolo Soul Trash, il rapporto qualità prezzo rimane estremamente alto.

La lunga traccia di 23 minuti segue una wave che salta elegantemente dai sample più groovy e veraci all’autotune.

Insomma, un cocktail di sonorità che non ti resta che scaricare ed ascoltare.

Testo di Alessia Sciotto.