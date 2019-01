Tutto quello di cui hai bisogno oggi è Ambar Lucid

Ambar Lucid ha 18 anni e viene dal New Jersey.

Se la cerchi su Spotify ci trovi solo quattro tracce (di cui una è nella soundtrack del film Skate Kitchen) ma tanto basta per essere rapiti dalla sua voce vibrante ed eterea.

Lo scorso venerdì ha pubblicato il video per il brano Eyes in cui la vediamo con un fiore tra i capelli cantare in sella a una motocicletta, accompagnata da sassofoni concilianti e chitarre morbidissime.

Ambar ha origini domenicane e messicane e nei suoi testi scivola con grande naturalezza dall’inglese allo spagnolo, rendendo ancor più unica la sua proposta musicale. Nell’ultimo singolo si fa chiaro l’universo a cui attinge: le atmosfere dilatate ci riportano a Kali Uchis ma c’è una certa fragilità nella voce che ci fa inevitabilmente pensare a Amy Winehouse.

Si respira aria di badroom pop, certo. Ma noi crediamo che lei da quella cameretta uscirà presto.