Disco Pianobar Vol. 4: il mixato di Lil Gabri che ti prende a pizze in faccia

Ritorna lo sciabolante videomix di Disco Pianobar di Lil Gabri, arrivato ormai al quarto episodio, dopo i frizzanti volumi uno, due e tre, tutti dedicati all’estate italiana.

Ora che siamo a inverno inoltrato, c’è bisogno più che mai di tenersi in caldo: per questo arriva il nuovo videomix, eccezionalmente realizzato in collaborazione del con Auroro Borealo.

Si parte a pizze in faccia con il funk di “Pizza break” di Alberto Camerini, per poi essere catapultati negli studi di Discoring con I Gatti Di Vicolo Miracoli e i Decibel di Enrico Ruggeri presentati dall’hipster anni 80 Claudio Cecchetto.

Degni di nota l’edit di Jolly Mare della mitica sigla “El Goleador” di Domenica Sprint e l’italo disco del francese-finto-italiano di Gino Palatino in “Vendetta A Parigi” il cui parlato “Cammino sui Champs-Elysées..” verrà parodiato poi nel 2000 da uno degli anthem french touch “In your Arms” di Benjamin Diamond (citazioni altissime).

Chiudiamo con la grande interpretazione di Ezio Greggio nel paradiso tropicale di “Selvaggi” sulle note di “Un boa nella canoa” di Andrea Mingardi.

Tracklist:

01 Alberto Camerini – Pizza Break

// Enzo Tortora, Cipria – Rete4 1982

02 I Gatti di Vicolo Miracoli – Discogatto

// Tilt – Rai1 1979

03 Decibel – Indigestione Disko

// Claudio Cecchetto, Discoring – Rai1 1979

04 Oscar Prudente – Stadium (Jolly Mare Lifting)

// Sigla Domenica Sprint – Rai2 1978

05 Enzo Avallone – Sorrisi

// Fantastico 1 – Rai1 1979

06 Enzo Carella – Barbara

// Festival di Sanremo – Rai1 1979

07 Gino Palatino – Vendetta a Parigi

// Der Musikladen (Ger) 1983

08 Andrea Mingardi – Un Boa Nella Canoa

// Ezio Greggio in “Selvaggi” 1995