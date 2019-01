Oggi ascolti in anteprima un nuovo brano dei Cosmetic

Sono tornati anche i Cosmetic che il 15 marzo pubblicheranno per Lady Sometimes/To Lose La Track un nuovo album dal titolo Plastergaze.

Dopo il primo singolo Inetti n°1, oggi puoi ascoltare in anteprima il secondo brano estratto dall’album. Si tratta di Scranio ed è guidato da stormi di voci dream-pop su chitarre distorte e atmosfere shoegaze.

«In una casa c’è una foto. Dieci anni compiuti, una torta di compleanno e al collo un paio di Nike che desideri da matti, ma di quattro taglie più grandi. E sei felice. Sei comunque felice. Tu cresci e ti chiedono di indossarle, ma è troppo presto, è ancora

troppo presto per prendere il posto di chi non c’è più, per caricarti delle stesse responsabilità. Quelle scarpe sono ancora troppo grandi per te.»

Il lyric video astratto che accompagna il brano è stato diretto da Zannunzio (Submeet).