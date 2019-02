10 tracce per splendere scelte da Splendore

SPLENDORE è il nuovo progetto nato in seno a Ivreatronic, label / collettivo che unisce dj, produttori, grafici, disegnatori, fotografi con l’obiettivo di promuovere un’idea di clubbing pura, partendo dalle notti di Ivrea.

Il dj e producer ha da poco pubblicato il suo primo singolo Rosa Splendore (feat. Populous) che è un inno alla libertà sessuale, multietnica e corporea, contro ogni bigottismo e machismo.

Splendore suonerà domani al Forum di Assago tra i guest di Cosmo e noi gli abbiamo chiesto quali sono i 10 brani per splendere.

Non chiediamoci più cosa sia pop. Chiediamoci cosa ci fa splendere.

Ho scelto dieci brani che, per tematiche e sonorità, ci illuminano. Sono canzoni non binarie che fuoriescono dalla nostra confort zone. Brani che ci costringono, per forza di cose, a rimettere in gioco i nostri confini musicali e identitari. Tanti artisti affiliati alla PC Music, una dell’etichette più attive nell’emancipazione transgender, genderbender, queer. C’è un sito di streaming che seguo e che ha un nome altisonante ma incredibile: film per evolvere. Ecco, queste sono 10 canzoni per evolvere, o meglio, per splendere.