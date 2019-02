Sembra che il Tumblr di Frank Ocean sia stato hackerato

Ieri un post sul Tumblr di Frank Ocean ci ha fatto credere che presto avremmo ascoltato un suo nuovo brano in collaborazione con SZA, Kendrick Lamar e André 3000.



Tutto molto bello fino a che da quello stesso account è comparso un altro messaggio che diceva: “‘SpirDark’. 2019 Comeback (soon). Nobody is safe. Email me if you’re interested in buying unreleased Frank songs“, seguito da un indirizzo email.

La cosa iniziava a puzzarci e, infatti, poco dopo è arrivato il post che ha mandato a monte le nostre speranze: “If this post gets 25,000 likes I will release the Frank Ocean song featuring andre, kendrick and sza (it’s a legit song)“.

Ad accompagnarlo il link al profilo Instagram di tale Patryk Ladniak in Poland.

Alla luce di questi risvolti, ci pare verosimile che il Tumblr di Frank Ocean sia stato hackerato. Conferma è che tutti i post di cui parlavamo sono stati già eliminati.