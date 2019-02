Qui c’è Nularse che ti lascia Incantato

“Un brano dalle tonalità caravaggesche dove la luce vaga nell’oscurità e lotta per non esserne soffocata. Di fronte all’amore che fa soffrire si rimane bloccati come in un incantesimo; questo brano è una preghiera per resistere alle tenebre che ci circondano“.

Nularse racconta così il brano Incantato che fa da apripista al suo prossimo album in uscita a brevissimo per Fresh Yo!

Il suo sound è un affascinante miscuglio di elettronica e cantautorato in acustico che guarda a referenze internazionali ma anche alle più vicine radici italiane.

Ascoltalo qui sotto in anteprima.