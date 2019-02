Il nuovo video di Toro Y Moi per il brano Ordinary Pleasure dall’album Outer Peace è un’esplosione di colori vivaci, stile e gente che balla felice.

La clip ci porta dietro le quinte degli studi della sua Company Record, dove c’è inizialmente la band che suona il brano. Poi ci si sposta in sala posa e, infine, al party in giardino.