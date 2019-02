Come da titolo, Jorja Smith ci uccide dolcemente cantando questo classico di Roberta Flack, portato al successo dai Fugees. La cover di Killing Me Softly viene eseguita dalla Smith negli studi di Triple J per il format Like a Version ed è seguita anche dal brano The One, tratto dall’ultimo disco Lost & Found. Difficile dire se ci piace più la versione della Smith o quella di Alicia Keys ai Grammy di ieri notte.