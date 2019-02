Tutti i vincitori dei Grammy 2019

Si è conclusa la sessantunesima edizione dei Grammy Awards, la cerimonia di premiazione più importante nell’ambito dell’industria discografica statunitense.

A condurli c’era Alicia Keys e ad esibirsi, tra gli altri, Travis Scott, Mark Ronson, Dua Lipa e St. Vincent.

Vero protagonista di questa edizione è stato Donald Glover aka Childish Gambino che intanto si è rifatto il look ma non ha partecipato alla cerimonia e con la sua This is America ha vinto i premi per canzone dell’anno, registrazione dell’anno, miglior video musicale e miglior performance.

La vera notizia è che è la prima volta nella storia dei Grammy che un brano rap vince il premio come canzone dell’anno.

Il miglior disco dell’anno, invece, è Golden Hour di Kacey Musgraves.

Di seguito, tutti i vincitori dei Grammy Awards 2019.

Album dell’anno

Kacey Musgraves – Golden Hour

Registrazione dell’anno

Childish Gambino – This Is America

Miglior nuovo artista

Dua Lipa

Miglior album Rap

Cardi B – Invasion of Privacy

Miglior album R&B

H.E.R. – H.E.R.

Miglior brano rap

Drake – God’s Plan

Brano dell’anno

Childish Gambino – This Is America

Miglior performance di un duo /gruppo pop

Lady Gaga and Bradley Cooper – Shallow

Producer dell’anno (non classico)

Pharrell Williams

Miglior performance rap cantata

Childish Gambino – This Is America

Miglior performance rap

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake – King’s Dead

Anderson .Paak – Bubblin

Miglior album rock

Greta Van Fleet – From the Fires

Miglior brano rock

St. Vincent – Masseduction

Miglior performance metal

High on Fire – Electric Messiah

Migliore performance R&B

Best Part — H.E.R. feat. Daniel Caesar

Migliore canzone R&B

Boo’d Up — Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai

Miglior performance rock

Chris Cornell – When Bad Does Good

Miglior Urban Contemporary Album

The Carters – Everything Is Love