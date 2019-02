C’è un nuovo brano di Childish Gambino nello spot di Google Pixel

Dopo aver trionfato ai Grammy, Childish Gambino sbarca in versione playmoji sugli smartphone, ballando per gli spot di Google Pixel.

Uno di questi è stato proiettato proprio durante la cerimonia di premiazione di domenica e vede Childish in carne ed ossa ballare accanto al Childish in realtà aumentata su un suo brano inedito dal titolo Human Sacrifice.

La traccia in questione era già stata suonata per la prima volta durante una tappa del tour 2018

Ricordiamo che la funzione Playmoji è disponibile solo per gli smartphone Google Pixel e permette di aggiungere alle vostre foto e ai vostri video versioni virtuali di celebrità e altri personaggi.

Il playmoji di Glover è disponibile in altre tre versioni: puoi sceglierlo mentre balla su This Is America, o Redbone, o Summertime Magic.