Edeel è il progetto progetto solista di Thom Sgarangella, producer pugliese che ha dato vita a progetti come Flowers or Razorwire e Eels on Heels.

Questo nuovo capitolo nasce con l’intento di unire atmosfere soul con l’ipnosi della techno.

Ascolta com’è il brano The Cave, uscito venerdì, e nelle prossime pagine scopri cosa ascolta Edeel per vedere se hai colto tutte le influenze.