I brani e gli album più venduti in Italia questa settimana

In queste classifiche FIMI del dopo Sanremo c’è finalmente Mahmood al primo posto per quanto riguarda i brani più venduti della settimana e in new entry anche nella top 10 degli album, dove il podio è occupato, nell’ordine, da Irama, Ariana Grande e Fedez.

Di seguito le classifiche FIMI dei brani e degli album più venduti in Italia questa settimana.

Top 10 FIMI Album 8 febbraio – 14 febbraio

1. Giovani per sempre – Irama

2. Thank U, next – Ariana Grande

3. Paranoia Airlines – Fedez

4. Peter Pan – Ultimo

5. Bohemian Rhapsody (colonna sonora) – Queen

6. Gioventù bruciata – Mahmood

7. Playlist- Salmo

8. Atlantico – Marco Mengoni

9. Pop Heart – Giorgia

10. Platinum Collection – Queen

Top 10 FIMI Singoli 8 febbraio – 14 febbraio

1. Soldi – Mahmood

2. I tuoi particolari – Ultimo Calma

3. La ragazza con il cuore di latta – Irama

4. Rolls Royce – Achille Lauro feat. Boss Doms, Frenetik & Orang3

5. Senza farlo apposta – Shade feat. Federica Carta

6. Cosa ti aspetti da me – Loredana Bertè

7. Per un milione – Boomdabash

8. Sweet But Psycho – Ava Max

9. È sempre bello – Coez

10. Hola (I say) – Marco Mengoni feat. Tom Walker