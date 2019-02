Jorja Smith può cantare ogni cosa. Settimana scorsa abbiamo ascoltato la sua versione di Killing Me Softly x Like A Version e ora siamo pronti a piangere fiumi con questa cover di Cry Me A River, brano del 2002 di Justin Timberlake.

Durante la stessa session per BBC Radio 1, Jorja Smith ha cantato anche Don’t Watch Me Cry (quando si dice: restare in tema).