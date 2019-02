Senti che bella è Sweet Poison di TOBi

Venerdì è uscito Sweet Poison, il secondo singolo di TOBi, artista di origini nigeriane che appena il mese scorso ha pubblicato la traccia City Blues, ispirata a Marvin Gaye, e si è guadagnato il supporto social di personaggi come Snoop Dogg e Jamie Foxx.

Il rapper di base a Toronto racconta storie di senzatetto, gentrificazioni e della sua stessa crescita artistica da musicista venticinquenne venuto dall’Africa al Canada: “[City Blues is] written from one perspective within the African diaspora, pertaining to being caught between two worlds and reclaiming my ethnic identity. Embracing my name has been a crucial part of my personal growth” ha detto in una recente intervista per il magazine OkayAfrica.

In questo secondo singolo, TOBi dosa in maniera perfetta il rappato delle strofe al seducente falsetto del ritornello e ci dà a bere una pozione letale, ma dolcissima, di cui non possiamo più fare a meno.

“Sometimes we’re drawn to a particular type of poison, consciously aware that it’s not good for us. In this song, I wanted to be open with my vices to show it’s a prominent part of the human experience”

Ascolta Sweet Poison qui sotto e segnati TOBi come next big thing.