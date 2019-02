Qui puoi scoprire che indossava Rihanna nel giorno del tuo compleanno

Il nuovo trend dell’internet è la Rihanna Birthday Challenge. In pratica, se su Google Immagini scrivi “Rihanna” seguito dalla tua data di nascita, comparirà l’outfit di Riri rispondente a quel giorno dell’anno (e, si dice, anche alla tua personalità).

Tutto è nato dall’account Twitter Guccissima che ha lanciato la challenge ai suoi follower qualche giorno fa

Google Rihanna and your birthday to see which outfit you get pic.twitter.com/wd691IEdFr — Guccisima (@ChipdNudePolish) February 17, 2019

Di lì è stato un susseguirsi di risposte, meme e astrologia da fashion blogger

talking to my therapist about the outfit rihanna was wearing on my birthday in 2015 pic.twitter.com/tfh78mQYNz — crissy (@crissymilazzo) February 18, 2019