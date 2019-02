Radar Concerti ha appena annunciato che i Metronomy saranno in concerto a Milano. La band britannica suonerà Italia in una data unica esclusiva fissata per il 21 giugno al Magnolia Estate dove presenterà Nights Out (10th Anniversary Edition), uscito l’8 febbraio.

Dopo i già annunciati Deerhunter e Still Corners, i Metronomy sono i primi headliner della nuova rassegna itinerante #MusicIsMyRadar, che ridisegnerà Milano come una nuova Giungla Urbana.

