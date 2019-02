Ieri sera Anderson .Paak è stato ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon dove ha suonato il brano Trippy, tratto dall’album Oxnard, e fatto una breve intervista in cui ha parlato della sua esperienza in studio con Dr. Dre, aggiungendo: “I made a lot of music with Dr. Dre, like, probably two albums’ worth and honestly it’s music that I really feel like getting out“. E infatti ti ricordi di sta cosa?