I brani e gli album più venduti in Italia questa settimana

Ultimo ha finalmente coronato il sogno di essere primo e, soprattutto, di essere prima di Mahmood in generale nella vita. Ma, mentre il suo disco Peter Pan comanda la classifica dei Top Album FIMI, il singolo più venduto in Italia questa settimana è ancora Soldi di Mahmood.

Scopri qui sotto i primi dieci posti in classifica FIMI.

Top 10 FIMI Album 15 febbraio – 21 febbraio

1. Peter Pan – Ultimo

2. Giovani per sempre – Irama

3. Pop Corn – Federica Carta

4. Playlist – Salmo

5. Paranoia Airlines – Fedez

6. Head Above Water – Avril Lavigne

7. Pianeti – Ultimo

8. Thank U, next – Ariana Grande

9. Atlantico – Marco Mengoni

10. Gioventù bruciata – Mahmood

Top 10 FIMI Singoli 15 febbraio – 21 febbraio

1. Soldi – Mahmood

2. I tuoi particolari – Ultimo

3. La ragazza con il cuore di latta – Irama

4. Sweet But Psycho – Ava Max

5. Per un milione – Boomdabash

6. Calma (remix) – Pedro Capò feat. Farruko

7. È sempre bello – Coez

8. Rolls Royce – Achille Lauro feat. Boss Doms, Frenetik & Orang3

9. Senza farlo apposta – Shade feat. Federica Carta

10. Cosa ti aspetti da me – Loredana Bertè