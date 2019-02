Empress Of arriva in Italia

Empress Of, la protagonista indiscussa della nuova scena Future Pop statunitense, arriva tra qualche mese in Italia grazie a Radar Concerti per una data imperdibile fissata il 4 giugno al Santeria Toscana 31 di Milano.

Anche Empress Of, come i Metronomy, sarà ospite della rassegna #MusicIsMyRadar e porterà dal vivo US, uscito lo scorso 19 ottobre per Terrible Records/Caroline.

