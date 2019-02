Fatti portare sul Lungotevere da Guidobaldi

Guidobaldi è un giovane cantautore romano, e fin qui sembrerebbe che non ci sia niente di nuovo, vista la prolificità della scena romana negli ultimi anni. La vera novità è che l’artista dell’Appio Latino non solo riesce a distinguersi dalla concorrenza spietata, ma si impone per guizzi e capacità di scrittura, resi evidenti da una produzione curata e mai invadente. In più, non ha bisogno di giocare a fare il tormentato o di riempire i testi di citazioni per mostrarsi maturo: la sua solarità è contagiosa e scanzonata ma al contempo profonda e mai stucchevole.

Dopo l’esordio con Cartolina Portuense dello scorso novembre, Guidobaldi tocca un nuovo punto della mappa ideale della sua città, pubblicando per Sbaglio Dischi il nuovo singolo Lungotevere, un inno all’attesa e ai dubbi eterni che caratterizzano una frequentazione.

Oggi ve ne presentiamo in anteprima il bel videoclip, girato da Alessandro Codina e Franco Diana. Se pensate di trovarci dentro il Lungotevere, però, sappiate – SPOILER – che di acqua non ce n’è: la location è invece un Pigneto mai così festoso. In fondo, che bisogno c’è di essere didascalici quando si sanno scrivere così bene le canzoni?

Ascolta Lungotevere su Spotify: