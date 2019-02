Mahmood ti racconta la Milano Fashion Week

La settimana della moda milanese sta giungendo al termine e, mentre sfilano in passerella le ultime collezioni, facciamo il punto su quanto s’è visto finora nei look autunno/inverno della Milano Fashion Week.

A prendere appunti e commentare le ultime tendenze ci dà una mano quel giusto di Mahmood che, in quanto a coolness, mette in tasca tutti. In più, c’ha pure una buona “Milano Credibility”.

Il suo ultimo album Gioventù Bruciata è uscito venerdì e nelle prossime pagine vogliamo raccontarvi, brano per brano, le migliori collezioni della fashion week meneghina.

artwork di Diego Serpico