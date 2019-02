La colonna sonora di Black Panther che ha vinto l’Oscar

La notte degli Oscar ha visto come vincitore della miglior colonna sonora Ludwig Göransson per il film Marvel Black Panther, che aveva in candidatura a miglior brano anche All The Stars di Kendrick Lamar e SZA.

Il compositore svedese che ha collaborato anche a This is America di Childish Gambino, ha battuto persino Alexandre Desplat di Isle of Dogs e Terence Blanchard per BlacKkKlansman di Spike Lee.

Curiosità: Black Panther è il primo film Marvel a vincere tre premi. Oltre alla miglior colonna sonora, infatti, la pellicola di Ryan Coogler porta a casa anche il premio miglior scenografia, andato al team composto da Hannah Beachler e Jay Hart, e migliori costumi per l’afroamericana Ruth Carter.