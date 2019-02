Ci sarà una collaborazione tra Billie Eilish e Rosalía

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish uscirà il 29 marzo e non vediamo l’ora di ascoltarlo. Soprattutto adesso che la cantante ha rivelato, durante una recente intervista con Annie Mac, che è stata in studio con Rosalía.

Non abbiamo molti dettagli in merito e nemmeno sappiamo se effettivamente questa collabo apparirà nel prossimo album di Billie Eilish ma, parlando della giovane cantante catalana, lei ha detto: “She knows what she wants, it’s very refreshing….I was like, ‘wow, you’re the only person I’ve met who’s really like this“.

Ascolta un pezzetto dell’intervista qui sotto: