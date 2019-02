I Daft Punk annunciano una mostra ispirata a Technologic

Technologic, hit del 2005 contenuta in Human After All, ha ispirato ai Daft Punk una mostra alla Philharmonie de Paris che sarà inaugurata il 9 aprile e includerà una serie di performance di artisti come i Kraftwerk, Laurent Garnier, Jean-Michel Jarre e Jacques.

Ci saranno, inoltre, manichini, costumi retrofuturistici, chitarre e altri oggetti ispirati al successo del 2005 dei Daft Punk ma anche installazioni, sculture, fotografie dedicate più in generale alla musica elettronica.

Per maggiori info.

Non so a voi, ma a noi è venuto subito in mente questo video.

🖐 👉 🖖✌️👈