Dici ciao all’Inverno con Jesse the Faccio

“Inverno è un pezzo che parla della stagione più fredda, ma è dedicato all’estate. Descrive attraverso le immagini dei miei inverni, l’attesa della bella stagione.”

Noi ti vogliamo dare fiducia, caro Jesse, perché di quest’inverno davvero non ne possiamo più. E allora schiacciamo play al video del tuo brano Inverno in cui, anche se avete ancora tutti dei maglioni di lana e i cappelli dentro casa, riusciamo (non so come ma ci riusciamo) a respirare un po’ di primavera.

“Saran le gonne corte”, le sonorità felicione del brano, ma Jesse the Faccio fa fiorire i primi alberi di pesco e costringendo l’inverno ad arrendersi, muto.

La regia del video è di Lorenzo Kleinschmidt.