Solange ha pubblicato il nuovo album When I Get Home dopo giorni di teaser e misteriose anticipazioni. In tracklist si leggono una serie di ospiti discreti come Tyler, the Creator, Gucci Mane, Playboi Carti, Devin The Dude, Panda Bear, Metro Boomin, Cassie, Earl Sweatshirt, Steve Lacy, Abra, Dev Hynes, Standing on the Corner e Chassol. Ma ci sono anche sample di Phylicia Rashad, Debbie Allen e Scarface.

E allora? Non ti resta che ascoltarlo