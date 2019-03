I brani e gli album più venduti in Italia questa settimana

Lunga vita al regno di Mahmood nelle classifiche FIMI. Il vincitore di Sanremo domina sia nella Top 10 degli album con Gioventù bruciata che in quella dei singoli con il brano Soldi.

Scopri qui sotto i primi dieci posti in classifica FIMI.

Top 10 FIMI Album 22 febbraio – 28 febbraio

1. Gioventù bruciata – Mahmood

2. Musica – Il volo

3. Peter Pan – Ultimo

4. Distance Over Time – Dream Theater

5. A Star is Born OST- Lady Gaga & Bradley Cooper

6. Playlist – Salmo

7. Pianeti – Ultimo

8. Platinum Collection – Queen

9. Giovani per sempre – Irama

10. Bohemian Rhapsody OST – Queen

Top 10 FIMI Singoli 15 febbraio – 21 febbraio

1. Soldi – Mahmood

2. I tuoi particolari – Ultimo

3. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

4. Sweet But Psycho – Ava Max

5. Calma (remix) – Pedro Capò feat. Farruko

6. Per un milione – Boomdabash

7. La ragazza con il cuore di latta – Irama

8. Con calma – Daddy Yankee feat. Snow

9. È sempre bello – Coez

10. Hola (I Say) – Marco Mengoni feat. Tom Walker