Guarda il video di SUCK MY OH di Typo Clan

Un annetto fa usciva Standard Cream, primo lavoro del Typo Clan, duo composto dai bresciani Daniel Pasotti e Manuel Bonetti. La loro ricerca sonora orientata al funky, al rap e al neo-soul si è nel tempo ancor più affinata, grazie anche alla preziosa collaborazione di Bruno Belissimo, Mario Conte e Marco Caldera con i quali è nata una nuova traccia bomba dal titolo SUCK MY OH.

Il singolo è uscito per Vulcano Produzioni e ora ha anche un video bello incazzato che puoi guardare qui sotto.

Sulla traccia il Typo Clan dice così:

Il pezzo è un dialogo con la nostra parte più ansiosa e descrive quel momento in cui questa prende il sopravvento: perdiamo il controllo del corpo, il caldo diventa insopportabile e, messi con le spalle al muro, l’unico modo per affrontarla è cantarle in faccia “suck my oh”. A fare da contrasto al tema c’è la musica: sexy nelle strofe, corale e liberatoria nei ritornelli.