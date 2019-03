Tyler, The Creator ha un canale YouTube segreto

Nonostante gli ultimi risvolti introspettivi di Flower Boy, la prima immagine che viene in mente pensando a Tyler, The Creator è probabilmente quella di uno skater folle che mangia insetti come fossero caramelle e che viene pagato per combinare casini irreparabili con la Loiter Squad.

Oggi il nostro Mr. Lonely sembra aver capito come incanalare quell’energia senza limiti in produzioni pensate ed estremamente melodiche, ultima fra tutte quella con Solange nel suo ultimo album.

Ma chi non ne ha mai abbastanza del vecchio Tyler e delle sue marachelle sarà ben contento di sapere che i meandri del web nascondono ancora del materiale inedito: stiamo parlando di bloxhead, il suo primissimo canale YouTube, risalente al lontano Giugno 2006.

Questo scrigno di perle rare è un vero e proprio vlog che ci catapulta nell’adolescenza di Tyler, disegnandone un quadro lo-fi praticamente completo. Ne succedono di tutti colori: con voce già baritonale, questo teenager sconosciuto sproloquia sull’imminente elezione di Obama, ci mostra le sue Jordan nuove di zecca, inveisce contro i testimoni di Geova, riprende una giornata tipo in compagnia del suo migliore amico Jasper. Eppure, anche da questo pugno di video apparentemente inutili riusciamo a ricavare informazioni interessanti.

Ad esempio, nel video “Secret Garden freestyle” del 2008 (che conta poco più di 100k views e la cui trascrizione si trova inspiegabilmente anche su Genius), Tyler usa una strumentale autoprodotta che, seppur acerba, trasuda già la sua adorazione ormai proverbiale per le produzioni firmate Neptunes. Questa stessa strumentale viene utilizzata nel 2011 da Jedi nella track “Secret Garden”, uscita nel primo dei quattro volumi di un mixtape dal titolo “Odd Future Unreleased” la cui provenienza rimane poco chiara, visto che non è un prodotto rilasciato ufficialmente dalla OF. Tra una soap opera che vede scorrere una vena erotica tra dei peluches e un video in cui Tyler e Jasper distruggono un cellulare senza apparente motivo, salta fuori un’altra gemma, forse la più preziosa.

In una puntata di “When I was 17” su MTV, Tyler aveva raccontato che la prima performance della sua vita aveva avuto luogo in un talent show locale a conduzione familiare e che la situazione non era esattamente finita per il meglio. Ebbene, all’insaputa di molti, da 10 anni bloxhead custodisce gelosamente una testimonianza di quel giorno storico.

Al video di “Bubble Gum”, in cui apre le danze un preparatissimo Hodgy Beats, segue quello di “Odd Toddlers”, in cui Tyler da il suo meglio: dopo una serie di strane scenette di supporto ad un testo già di per sé esplicito, a un certo punto decide bene di abbassarsi i pantaloni e afferrarsi i genitali, guadagnandosi una squalifica immediata di fronte ad una platea sgomenta di famiglie e bambini. Il video riprende anche i momenti finali in cui l’organizzatore caccia i ragazzi dal palco scusandosi mortificato con il pubblico, mentre Tyler grida “We gon make it!”. E mentre quel presentatore si mangia ancora le mani in qualche angolo sperduto della California, noi restiamo qui con qualche risposta in più sull’adolescenza di Tyler, ma con una domanda ancora irrisolta che risuona nei commenti di quasi tutti i video: scopriremo mai come diavolo suonava la sua voce prepuberale?

Testo di Alessia Sciotto.