Dopo aver rilasciato il mese scorso il coloratissimo video di Ordinary Pleasure, Toro Y Moi torna a darci una nuova lezione di stile con il visual della traccia 50-50, sempre tratta dall’album Outer Peace e in collaborazione con Instupendo.

Nel video, diretto da Justin Morris e Colin Matsui, Chaz cammina in solitaria nel deserto mentre del sangue gli cola giù per il naso.