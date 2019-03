Un video immagina come sarebbe Willy il principe di Bel Air oggi

Willy il principe di Bel Air, la famosa sitcom degli anni Novanta che ha portato al successo Will Smith, compirà 30 anni nel 2020 ma, per ora, non ci sono voci che ci facciano sperare in un ritorno, come accadrà invece per Beverly Hills 90210.

Intanto la Sun Squared Media, compagnia di produzione americana, ha realizzato un video fan-made in cui immagina come sarebbe la sitcom se fosse ambientata nel 2019.

Il reboot ha dei toni molto più drammatici rispetto a quelli della serie degli anni ’90 e ne dà una lettura più complessa e adulta.

Guarda il trailer qui sotto.