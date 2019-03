E questa è la tracklist del nuovo album di Anderson .Paak

Ventura, il nuovo album di Anderson .Paak, arriva il 12 aprile e subito dopo partirà anche il tour in Nord America con Thundercat, Mac DeMarco, Jessie Reyez, Noname ed Earl Sweatshirt.

Intanto .Paak ha reso pubblica la tracklist del disco in cui si leggono, tra gli altri, anche i nomi di André 3000 e Nate Dogg.

Pare sia fuori anche la traccia numero 7, King James, ma pazientate ancora un attimo che arrivi il link ufficiale.

Tracklist

1. “Come Home” (feat. André 3000)

2. “Make It Better” (feat. Smokey Robinson)

3. “Reachin’ 2 Much” (feat. Lalah Hathaway)

4. “Winners Circle”

5. “Good Heels” (feat. Jazmine Sullivan)

6. “Yada Yada”

7. “King James”

8. “Chosen One” (feat. Sonyae Elise)

“9. Jet Black” (feat. Brandy)

10. “Twilight”

11. “What Can We Do?” (feat. Nate Dogg)