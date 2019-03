Pretty Dark non è un singolo – ci tiene a specificare Grimes – e, quindi, non sarà contenuto nel suo nuovo album. Si tratta semplicemente di un extra, un brano tratto dal musical al quale l’artista sta lavorando.

“This is from an AR musical im working on. While im finishing my album im just gonna start casually dropping stuff as I see fit“.

La demo di Pretty Dark è accompagnata da un visual super figo che ti becchi qui di fianco.