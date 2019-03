Twerka con Tatum Rush sulle note di Slowdown

Siamo veramente euforici di presentare oggi in anteprima il video di questo pezzo di Tatum Rush dal titolo Slowdown. Primo perché ci dà l’occasione di presentarvi il progetto di questo producer, performer e songwriter che si descrive come un Ricky Martin che incontra Osho in un deserto dell’Arabia Saudita.

Secondo perché Slowdown feat. Pilar è una mina totale che ci fa twerkare oleatissimi fino al weekend su una base sensazionale fatta di R&B e ritmi latini. WOW.

“Slowdown è di gran lunga il pezzo più latino che ho mai scritto e prodotto. Ho immediatamente realizzato che doveva andare così il momento in cui ho incontrato Pilar durante un pellegrinaggio lungo il Camino di Santiago… Siamo arrivati fino a Benidorm e abbiamo girato il video lì: un disastro totale…”