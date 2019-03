Teyana Taylor ha pubblicato il nuovo video di Issues / Hold On, traccia del suo ultimo album K.T.S.E.

La clip è diretta dalla stessa Teyana e ci porta tutti su un set anni ’70 in cui lei sposa un A$AP Rocky dalle basette super lunghe e i capelli afro che, però, fa il piacione anche con un’altra. Non ti diciamo come va a finire perché devi guardarlo tutto e scoprire dov’è che compaiono a un certo punto anche Tyler, The Creator e A$AP Ferg.