NAO ha pubblicato Saturn, il suo secondo disco, lo scorso ottobre e in questi venti minuti di Tiny Desk negli studi di NPR si porta dietro 4 musicisti e due coriste per ricordarci quanto ci abbiano fatto stare bene canzoni come If You Ever, Orbit e Make It Out Alive.

Se schiacci play e ti guardi tutto il suo Tiny Desk Concert puoi stare bene ancora adesso. Anzi, meglio.

Set list

If You Ever

Bad Blood

Orbit

Make It Out Alive