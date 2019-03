Il trailer completo di Stranger Things 3

La terza stagione di Stranger Things arriverà su Netflix il 4 luglio ed è appena stato diffuso il trailer ufficiale che ci dà un assaggio dei prossimi episodi. La clip si apre con il nostro amato Dustin che, di ritorno dal campus estivo, viene accolto con un simpatico scherzetto organizzato dagli amici di sempre.

Di lì l’atmosfera cambia e ci introduce in una serie di scene che mescolano storia, quotidiano, paranormale e romanticismo.

“One summer can change everything“, è questo che ci dice il nuovo trailer di Stranger Things 3. Noi non vediamo l’ora di sapere come.