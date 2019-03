Era dall’album Skin del 2016 che Flume non pubblicava un mixtape.

Hi This Is Flume, con le sue 17 tracce, è stato rilasciato ieri, dopo che sui social il producer ha seminato un paio di indizi, tipo questo. Il nuovo mixtape di Flume ha una durata di 38 minuti e include i contributi di SOPHIE, slowthai e JPEGMAFIA, che lui definisce “some of my favorite artists”.

Ascoltalo qui sotto