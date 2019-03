5 domande per fare amicizia con gli IRBIS 37

Intervista veloce come un fulmine così andate subito ad ascoltare il loro nuovo EP “Schicchere”.

Vi avevamo già accennato agli IRBIS 37 poco tempo fa, per la precisione qui. Oggi è giunto il momento di fare la conoscenza di questo freschissimo trio milanese che dalla Bovisa ha sfornato il secondo EP “Schicchere“, un bel mix di sonorità trap, dark e soul, e una buona dose di sperimentazione, il tutto condito da una scrittura introspettiva, che quasi vi sembrerà di ascoltare il vostro migliore amico che si sfoga delle sue sfighe.

Abbiamo fatto 5 domande brevi, ma intense, agli IRBIS 37, così arrivate subito all’EP.

Dove, quando e come è nato IRBIS 37?

Irbis37 nasce a Milano nord dall’esigenza di tre amici di fare musica e soldi.

Un po’ di presentazioni: chi siete e cosa dobbiamo sapere di voi?

Siamo voce solista e due produttori, uno dei due nasce chitarrista glam metal e l’altro come beatmaker drilleggenda di zona.

Provate a raccontare “Schicchere” a chi non l’ha ancora ascoltato.

In generale, la nostra musica nasce dall’esigenza di riavvicinare la nostra generazione e non solo alle emozioni e all’istinto.

Principali influenze musicali dietro il vostro secondo EP.

Pino Daniele, Pink Floyd, Metro Boomin, Xxxtentacion e Louis Bell.

Com’è andata aprire i concerti di Frah Quintale?

Un’esperienza che ricorderemo per sempre, ci ha insegnato tanto.