Un algoritmo ha appena firmato un contratto con Warner

Per la prima volta nella storia della musica a firmare un contratto discografico è una app che utilizza l’intelligenza artificiale per creare musica.

La compagnia in questione è la Endel, start-up lanciata in Giappone lo scorso Novembre con lo scopo di creare tracce audio personalizzate volte a migliorare l’umore o la produttività delle persone, mentre la casa discografica con cui ha firmato l’accordo è Warner Music. A legarle è un contratto che prevede che siano pubblicati, nel prossimo anno, 20 album creati mediante algoritmo.

La casa discografica ne ha già pubblicati 5 (Clear Night, Rainy Night, Cloudy Afternoon, Cloudy Night e Foggy Morning) che fanno parte della serie Sleep (paesaggi sonori per il sonno) e sono già tutti disponibili sulle principali piattaforme di streaming.

I prossimi 15 album saranno invece orientati ai mood Relax, Focus, e On-the-Go.

Qui sotto puoi ascoltare un po’ di tracce create dalla tecnologia Endel in un paio di clic.

Che ci piaccia oppure no l’era dell’automatismo musicale è già qui.