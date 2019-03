I brani e gli album più venduti in Italia questa settimana

Nuova settimana, nuove classifiche FIMI.

Nella chart Album si conferma al primo posto Start di Ligabue, mentre esordisce in seconda posizione Raptus 3 di Nayt. Situazione più o meno invariata anche per la chart Singoli dove al primo posto c’è sempre Mahmood con Soldi, seguito da Sfera Ebbasta e Daddy Yankee in seconda e terza posizione. Debutta in top ten il nuovo album dei Coma Cose, Hype Aura.

Scopri qui sotto i primi dieci posti in classifica FIMI.

Top 10 FIMI Album 15 marzo – 21 marzo

1. Start – Ligabue

2. Raptus 3 – Nayt

3. MM Vol 3 – Madman

4. Playlist – Salmo

5. Peter Pan – Ultimo

6. Viva da morire – Paola Turci

7. Re Mida – Lazza

8. Gioventù bruciata – Mahmood

9. Hype Aura – Coma Cose

10. Bohemian Rhapsody OST – Queen

Top 10 FIMI Singoli 15 marzo – 21 marzo

1. Soldi – Mahmood

2. Mademoiselle – Sfera Ebbasta

3. Con calma – Daddy Yankee feat. Snow

4. Per un milione – Boomdabash

5. Calma (remix) – Pedro Capò feat. Farruko

6. Sweet But Psycho – Ava Max

7. È sempre bello – Coez

8. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

9. I tuoi particolari – Ultimo

10. I Love You – Ghali