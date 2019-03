Ormai è chiaro che Massimo Pericolo è la next big thing. Ha pubblicato venti ore fa il suo primo Vlog su YouTube in cui ti racconta come tutto è iniziato e il video è già in Tendenze con più di 60k views.

Beccati un po’ retroscena di questa assurda scalata alla vetta. La data da cui si parte è il 5 novembre 2018.